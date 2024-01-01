Text Generator هي أداة لإنشاء نص تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهي سريعة وبأسعار معقولة وخاصة. تُستخدم شبكاتها العصبية الكبيرة المتقدمة لإنشاء نص واقعي بتكاليف تنافسية. تتميز الأداة بطبقة مجانية تضم 100 طلب شهريًا، ونقاط نهاية سريعة لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع متوسط ​​أوقات استجابة أقل من الثانية، وإنشاء نص دقيق وطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Text Generator هندسة سريعة مرنة تسمح للمستخدمين بتوجيه إنشاء النص من خلال الكلمات الرئيسية والأسئلة الطبيعية. كما أنها توفر أمانًا رائدًا في الصناعة، مع عدم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية على خوادمها بأي شكل من الأشكال. تدعم الأداة إنشاء نص متعدد اللغات بأي لغة تقريبًا، كما أنها توفر ترحيلًا من سطر واحد من إنشاء نص OpenAI. يوفر Text Generator أيضًا واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص بسعر 0.00005 دولار أمريكي في الثانية وتضمينًا مشتركًا للعديد من اللغات المنطوقة والصور والأكواد.

الموقع الإلكتروني: text-generator.io

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