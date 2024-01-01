Testuff

Testuff

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الموقع الإلكتروني: testuff.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testuff على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Testuff هو مزود خدمة إدارة الاختبار المستندة إلى SaaS لإدارة وتنفيذ اختبارات البرامج اليدوية والآلية والإبلاغ عن العيوب.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testuff.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testuff. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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TestQuality

testquality.com

Endtest

Endtest

endtest.io

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QA Wolf

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Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

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