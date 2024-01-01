بدائل - Testsigma
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.
Sauce Labs
saucelabs.com
أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
Browserling
browserling.com
اختبار عبر المتصفح عبر الإنترنت.
TestProject
testproject.io
أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
Rainforest QA
rainforestqa.com
تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.
LambdaTest
app.lambdatest.com
تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.
Loadster
loadster.app
Loadster هو حل لاختبار التحميل السحابي المختلط لمواقع الويب والتطبيقات عالية الأداء. تحميل اختبار مواقعك للعثور على الاختناقات، وتحسين الاستقرار، وتحسين تجربة المستخدم.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Userlytics
userlytics.com
استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Reflect
reflect.run
اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Meticulous
meticulous.ai
يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...
Autify
autify.com
Autify عبارة عن نظام أساسي لأتمتة اختبار التعليمات البرمجية والذي يسمح لأي شخص بإجراء اختبار الأتمتة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للحفاظ على سيناريوهات الاختبار.
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.