Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحابة بدون إعداد، أو النشر محليًا باستخدام صورة عامل الإرساء - إنشاء نصوص اختبارية باللغة الإنجليزية البسيطة أو تسجيل إجراءات المستخدم، وتحويلها تلقائيًا إلى خطوات قابلة للتحرير - تشغيل اختبارات الأشعة تحت الحمراء مباشرة على السحابة على متصفحات مختلفة و الأجهزة - التحقق من النتائج التدريجية والتقارير التفصيلية التي يتم إنشاؤها مباشرة بعد التنفيذ - يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على إصلاح العناصر غير المستقرة وخطوات الاختبار حتى لا تضطر إلى الحفاظ عليها - عمليات التكامل بنقرة واحدة مع Jenkins JIRA وSlack وTrello والعديد من الأدوات الأخرى -التوسيع بلا حدود باستخدام الوظائف الإضافية التي تدعم إجراءات الأتمتة المختلفة ومولدات البيانات

الموقع الإلكتروني: testsigma.com

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