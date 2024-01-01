Testsigma

Testsigma

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الموقع الإلكتروني: testsigma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testsigma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحابة بدون إعداد، أو النشر محليًا باستخدام صورة عامل الإرساء - إنشاء نصوص اختبارية باللغة الإنجليزية البسيطة أو تسجيل إجراءات المستخدم، وتحويلها تلقائيًا إلى خطوات قابلة للتحرير - تشغيل اختبارات الأشعة تحت الحمراء مباشرة على السحابة على متصفحات مختلفة و الأجهزة - التحقق من النتائج التدريجية والتقارير التفصيلية التي يتم إنشاؤها مباشرة بعد التنفيذ - يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على إصلاح العناصر غير المستقرة وخطوات الاختبار حتى لا تضطر إلى الحفاظ عليها - عمليات التكامل بنقرة واحدة مع Jenkins JIRA وSlack وTrello والعديد من الأدوات الأخرى -التوسيع بلا حدود باستخدام الوظائف الإضافية التي تدعم إجراءات الأتمتة المختلفة ومولدات البيانات
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testsigma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testsigma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Userfeel

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Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

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