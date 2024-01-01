بدائل - TestQuality

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...

Qase

Qase

qase.io

مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.

Browserling

Browserling

browserling.com

اختبار عبر المتصفح عبر الإنترنت.

TestProject

TestProject

testproject.io

أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.

Loadster

Loadster

loadster.app

Loadster هو حل لاختبار التحميل السحابي المختلط لمواقع الويب والتطبيقات عالية الأداء. تحميل اختبار مواقعك للعثور على الاختناقات، وتحسين الاستقرار، وتحسين تجربة المستخدم.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.

Reflect

Reflect

reflect.run

اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.

JunoOne

JunoOne

juno.one

العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...

K2View

K2View

k2view.com

في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...

Userback

Userback

userback.io

#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...

Endtest

Endtest

endtest.io

قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.

Keysight

Keysight

keysight.com

تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...

Witbe

Witbe

witbe.net

تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...

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