TestQuality

TestQuality

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الموقع الإلكتروني: testquality.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestQuality على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة الإنترنت لاختبار البرامج بكفاءة - التكامل السلس مع أدوات تعقب المشكلات والمتطلبات، وأنظمة CI/CD، ومنصات أتمتة الاختبار بما في ذلك GitHub، وJira، وJenkins، وSelenium - إنشاء مبسط لحالات الاختبار وإدارة تشغيل الاختبار - التنسيق المبسط لعملية الاختبار الكاملة - لوحات المعلومات وتقارير الأنشطة لسهولة إدارة وتتبع الاختبارات والمعالم والمشاريع - قوائم المهام والمرشحات وإشعارات البريد الإلكتروني المخصصة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testquality.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TestQuality. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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