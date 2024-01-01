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TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة الإنترنت لاختبار البرامج بكفاءة - التكامل السلس مع أدوات تعقب المشكلات والمتطلبات، وأنظمة CI/CD، ومنصات أتمتة الاختبار بما في ذلك GitHub، وJira، وJenkins، وSelenium - إنشاء مبسط لحالات الاختبار وإدارة تشغيل الاختبار - التنسيق المبسط لعملية الاختبار الكاملة - لوحات المعلومات وتقارير الأنشطة لسهولة إدارة وتتبع الاختبارات والمعالم والمشاريع - قوائم المهام والمرشحات وإشعارات البريد الإلكتروني المخصصة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية
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