Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى اليسار مع التكامل المتعمق مع الاختبارات الآلية وCI\CD. تعمل واجهة المستخدم البديهية على تسهيل إنشاء حالات الاختبار وتنظيم خطط الاختبار وإدارة عمليات الاختبار وتنسيق عمليات الاختبار المستمر الرشيقة. يعمل التكامل الأصلي لأتمتة الاختبار الجاهز على تسهيل استيراد اختباراتك إلى نظام إدارة الاختبار بسرعة فائقة. توفر إمكانات التوثيق والتعاون الحية المضمنة رؤية شفافة للجميع بنقرة واحدة. يمكنك بسهولة تتبع حالة الاختبار والتغطية وإجراء التوجيهات الصحيحة من خلال الاطلاع على تقارير التحليلات المتقدمة. يدعم Testomat.io حالات الاختبار الكلاسيكية وسيناريوهات BDD (التطوير القائم على السلوك) / Gherkin. نظرة عامة سريعة والميزات الرئيسية: - عمليات التكامل مع أطر عمل الاختبار الآلي الحديثة لـ js - التفرع والإصدار لحالات الاختبار مثل git - دعم BDD المتقدم مع قاعدة بيانات الخطوات والإكمال التلقائي - عمليات تكامل CI\CD المتقدمة الجاهزة (GitHub، GitLab، Bamboo، Jenkins) - إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي بما في ذلك الاختبارات غير المستقرة وإشعارات البريد الإلكتروني والمراسلين - التوثيق الحي المنشأ تلقائيًا وأدوات التعاون - Jira وConfluence عمليات التكامل الأصلية - المستوردون من TMS الأخرى مع القدرة على تحويل الاختبارات إلى تنسيق BDD وغير ذلك الكثير. .. إنشاء مساحة قوية وتعاونية دون أي عوائق. احصل على إدارة الاختبار من خلال عمليات تكامل سلسة لأتمتة الاختبار. ابدأ اليوم مع نظام إدارة الاختبار testomat.io.

الموقع الإلكتروني: testomat.io

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