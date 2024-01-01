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أداة سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة حالات الاختبار عبر الإنترنت لإدارة جهود الاختبار بطريقة بسيطة ومبسطة. يتيح TestLodge بسهولة الاستخدام لفرق ضمان الجودة إدارة حالات الاختبار وعمليات التشغيل الاختبارية الخاصة بهم بسهولة. من خلال الاختيار من بين العديد من عمليات التكامل الرائدة لتعقب المشكلات، يمكنك رفع المشكلات وتحديثها تلقائيًا لتحقيق تعاون أكثر سلاسة بين الفرق.

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