TestLodge

TestLodge

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: testlodge.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestLodge على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة حالات الاختبار عبر الإنترنت لإدارة جهود الاختبار بطريقة بسيطة ومبسطة. يتيح TestLodge بسهولة الاستخدام لفرق ضمان الجودة إدارة حالات الاختبار وعمليات التشغيل الاختبارية الخاصة بهم بسهولة. من خلال الاختيار من بين العديد من عمليات التكامل الرائدة لتعقب المشكلات، يمكنك رفع المشكلات وتحديثها تلقائيًا لتحقيق تعاون أكثر سلاسة بين الفرق.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testlodge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TestLodge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

قد يعجبك أيضًا

Qase

Qase

qase.io

TestQuality

TestQuality

testquality.com

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

camelQA

camelQA

camelqa.com

TestCaseLab

TestCaseLab

testcaselab.com

Tuskr

Tuskr

tuskr.app

Chatter

Chatter

trychatter.ai

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

Cyara

Cyara

cyara.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية