Testlio

Testlio

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الموقع الإلكتروني: testlio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testlio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملاؤنا الشركات العالمية الرائدة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وNetflix وPayPal وUber وMatch وWayfair والمزيد. تتعاون الشركات الأكثر ابتكارًا والأسرع نموًا في العالم أيضًا مع Testlio لاختبار برامجها بما في ذلك Away وBigCommerce وClari وStrava وThrive Market وغيرها الكثير. بدءًا من معالجة التحديات المعقدة وحتى تقديم نتائج استثنائية، توفر لك حلولنا المعززة بالذكاء الاصطناعي المرونة والابتكار والجودة المثبتة اللازمة للنجاح: أتمتة الاختبار: عندما تحتاج إلى تغطية اختبار مؤتمتة عالية الأداء وموثوقة وواسعة النطاق، فإن Testlio هو شريكك. من خلال شبكة أجهزة حقيقية موزعة، ونموذج حوكمة متطور، وإطار عمل قابل للتحويل وقائم على المعايير، وفريق عالمي من المهندسين ذوي الجودة، توفر Testlio الحل الأكثر مرونة لأتمتة الاختبار المتاح اليوم. تقنياتنا الأساسية لأتمتة الاختبار هي تطوير الاختبار الآلي وإدارة أتمتة الاختبار. الاختبار اليدوي: عندما يجب أن يعمل تطبيقك الرقمي و/أو حدث البث و/أو التجربة المحلية و/أو نظام الدفع الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإن Testlio هو اختيارك. مع التغطية عبر أكثر من 1200 جهاز، وأكثر من 400 طريقة دفع، وأكثر من 150 دولة، وأكثر من 100 لغة، يعد Testlio الحل الأكثر إثباتًا لمتطلبات بوابة الجودة الأكثر تطلبًا. تقنيات الاختبار اليدوية الأساسية لدينا هي الاختبار الاستكشافي، والاختبار الكتابي، واختبار الدخان، والتحقق من صحة المشكلة. اختبار برمجيات Fuesd: عندما تتطلب استراتيجية إصدار برمجياتك مجموعة من الاختبارات الآلية واليدوية، فإن Testlio مجهز بشكل فريد لتقديمها. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الإشارات والذي يمكّن من تكامل الذكاء الاصطناعي وDevOps ويضمن مطابقة أعمال الاختبار للمزيج المناسب من البشر والآلات، يثبت اختبار البرمجيات المنصهرة أنه الحل الأكثر ابتكارًا في السوق. مساعدة قادة ضمان الجودة على التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والقدرة والإصدارات في الوقت المحدد. لمعرفة المزيد قم بزيارة: testlio.com
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testlio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testlio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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