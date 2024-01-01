Testkube

Testkube

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الموقع الإلكتروني: testkube.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testkube على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Testkube عبارة عن منصة لتنسيق الاختبار توفر لوحة زجاجية واحدة لجميع أدوات الاختبار وتعريفات الاختبار والتشغيل والقياس وإعداد التقارير. والنتيجة هي جودة بناء أعلى وتكاليف أقل ووقت أسرع للتسويق. Testkube مخصص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تعمل على إنشاء تطبيقات سحابية أصلية.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testkube.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testkube. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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browserling.com

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extrahop.com

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Loadster

loadster.app

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