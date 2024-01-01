يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testkube على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Testkube عبارة عن منصة لتنسيق الاختبار توفر لوحة زجاجية واحدة لجميع أدوات الاختبار وتعريفات الاختبار والتشغيل والقياس وإعداد التقارير. والنتيجة هي جودة بناء أعلى وتكاليف أقل ووقت أسرع للتسويق. Testkube مخصص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تعمل على إنشاء تطبيقات سحابية أصلية.

الموقع الإلكتروني: testkube.io

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