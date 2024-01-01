TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة من خلال إنشاء تكرارات سريعة للمفاهيم بناءً على مدخلاتك البارامترية. يقوم مكونو الذكاء الاصطناعي لدينا بتحسين أفضل حلول التصميم لكل موقع من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول التصميم وقابلية الإنشاء والتكلفة حتى تتمكن من توفير الوقت في تخطيط الموقع وتقليل المخاطر عند الحصول على الصفقات وزيادة الإمكانات لجميع مواقعك. يتم تقييم أكثر من 650 صفقة و80000 وحدة في TestFit أسبوعيًا.

الموقع الإلكتروني: testfit.io

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