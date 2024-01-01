TestFit

TestFit

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الموقع الإلكتروني: testfit.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestFit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة من خلال إنشاء تكرارات سريعة للمفاهيم بناءً على مدخلاتك البارامترية. يقوم مكونو الذكاء الاصطناعي لدينا بتحسين أفضل حلول التصميم لكل موقع من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول التصميم وقابلية الإنشاء والتكلفة حتى تتمكن من توفير الوقت في تخطيط الموقع وتقليل المخاطر عند الحصول على الصفقات وزيادة الإمكانات لجميع مواقعك. يتم تقييم أكثر من 650 صفقة و80000 وحدة في TestFit أسبوعيًا.
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: testfit.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TestFit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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