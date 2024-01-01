TestCaseLab

TestCaseLab

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الموقع الإلكتروني: testcaselab.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestCaseLab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TestCaseLab هي أداة ويب متطورة لمهندسي ضمان الجودة اليدويين. قم بإدارة حالات الاختبار الخاصة بك بسهولة ودمجها مع الأخطاء أجهزة التتبع في مكان واحد!
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testcaselab.com

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