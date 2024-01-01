لأكثر من عقد من الزمان، كانت Test IO شريكًا موثوقًا للاختبار لمئات من العلامات التجارية الشهيرة - حيث تتعاون بشكل وثيق لتقديم تجارب منتجات استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم - مع توفير فرص احترافية أيضًا لأكثر من 400 ألف عضو (وآخذين في التزايد!) من مجتمعنا الدولي للاختبار الجماعي. منذ انضمامنا إلى بورصة نيويورك: EPAM في عام 2019، قمنا بتطوير قدراتنا بقوة عبر خدمات هندسة الجودة والاختبارات الاحترافية - مع الحفاظ على مكانتنا الطويلة كشركة رائدة في الاختبار الجماعي وضمان الجودة - مع حصولنا أيضًا على اعتراف Gartner كشركة رائدة في خدمات اختبار التطبيقات.

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