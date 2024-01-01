Test IO

Test IO

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الموقع الإلكتروني: test.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Test IO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لأكثر من عقد من الزمان، كانت Test IO شريكًا موثوقًا للاختبار لمئات من العلامات التجارية الشهيرة - حيث تتعاون بشكل وثيق لتقديم تجارب منتجات استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم - مع توفير فرص احترافية أيضًا لأكثر من 400 ألف عضو (وآخذين في التزايد!) من مجتمعنا الدولي للاختبار الجماعي. منذ انضمامنا إلى بورصة نيويورك: EPAM في عام 2019، قمنا بتطوير قدراتنا بقوة عبر خدمات هندسة الجودة والاختبارات الاحترافية - مع الحفاظ على مكانتنا الطويلة كشركة رائدة في الاختبار الجماعي وضمان الجودة - مع حصولنا أيضًا على اعتراف Gartner كشركة رائدة في خدمات اختبار التطبيقات.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: test.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Test IO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

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getwhy.io

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userzoom.com

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covidence.org

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Global Payments

Global Payments

globalpayments.com

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