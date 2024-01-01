Terrakotta
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الموقع الإلكتروني: terrakotta.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Terrakotta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Terrakotta is a power-dialer that lets sales reps leave AI-generated voicemails. Our first customers are Commercial Real Estate brokerages that use Terrakotta to clone their brokers voices, dial prospects and when no one answers, leave an A/B tested, personalized voicemail that gets a callback.
الموقع الإلكتروني: terrakotta.ai
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