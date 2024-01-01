TerraCycle

TerraCycle

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الموقع الإلكتروني: terracycle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TerraCycle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TerraCycle is an innovative recycling company that has become a global leader in recycling hard-to-recycle materials. They offer a range of free programs, as well as recycling solutions available for purchase for almost every form of waste. Eliminating the Idea of Waste

الموقع الإلكتروني: terracycle.com

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