بدائل - Termly
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات على تنفيذ تجارب مستخدم خصوصية رائعة تحترم الاختيارات وتمنح الأشخاص التحكم في بياناتهم. تم تصميم حلول تجربة المستخدم للخصوصية العالمية الخاصة بنا لحل تحديات خصوصية البيانات الحالية، وتشمل: - إدارة موافقة اللوائح المتعددة - حوكمة الخصوصية - رحلات خصوصية المستخدم. نحن نقدم أيضًا إ...
CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager ووضع موافقة Google والعديد من ميزات إدارة الموافقة الأخ...
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وSaaS وFacebook.
TrustArc
truste.com
تعمل TrustArc على سد الفجوة بين الخصوصية والبيانات للحصول على رؤى أعمق ووصول أوسع وامتثال مستمر.
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
iubenda
iubenda.com
اجعل مواقعك وتطبيقاتك متوافقة قانونيًا عبر العديد من اللغات والتشريعات (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات) من خلال حلولنا ذاتية التحديث والتي صممها محامون.
Osano
osano.com
Osano هي منصة خصوصية البيانات سهلة الاستخدام. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا على الفور مع قانون CCPA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وراقب جميع ممارسات الخصوصية الخاصة ببائعك.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال أمن الذهاب إلى السوق. قم بتأمين بياناتك وتحليلاتك والتحويلات في الموقع والتسويق المدفوع من الروبوتات وحركة المرور المزيفة والمستخدمين الضارين، من خلال منصة Go-to-Market Security الرائدة.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط يساعد موقع الويب الخاص بك على تحقيق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بسهولة. إنشاء حساب مجاني مدى الحياة!
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب....
Dataships
dataships.io
من السهل إعداد مركز الخصوصية الخاص بنا ويمنحك كل ما تحتاجه لتصبح متوافقًا.
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في ا...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO هي الشركة الرائدة المعترف بها في مجال الامتثال للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإدارة قائمة المنع. تقدم الشركة حل SaaS سهل الاستخدام والذي يعمل على أتمتة جمع وتخزين وتوزيع بيانات القمع المطلوبة للامتثال لقوانين مثل CAN-SPAM وTCPA. تأسست الشركة في عام 2009، ولا تقدم الشركة أقوى الحل...
CookieHub
cookiehub.com
يعد CookieHub قويًا وغنيًا بالميزات وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. الخدمة عبارة عن حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يجعل إدارة ملفات تعريف الارتباط سهلة. نحن نطلب موافقة واضحة من كل زائر للموقع، مما يساعدك على البقاء ملتزمًا باللوائح العالمية. يت...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 هي شركة برمجيات مقرها في ستوكهولم ولندن تعمل على تطوير تقنيات الإدارة العملية للبيانات الشخصية. مهمتنا هي أن نكون عامل تمكين لجعل حماية البيانات أسهل ويمكن الوصول إليها لجميع أحجام الشركات والمؤسسات. يسمح لك حل الخصوصية المعدوم الثقة الخاص بنا بتأمين حماية البيانات الشخصية الفعلية في بيئتك ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
Ketch
ketch.com
يمكّن Ketch الشركات والمنصات من بناء الثقة مع المستهلكين والنمو باستخدام البيانات. إن Ketch Trust by Design Platform عبارة عن مجموعة منسقة من التطبيقات والبنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على تقليل تكلفة وتعقيد عمليات الخصوصية وتعبئة البيانات المجمعة بشكل مسؤول من أجل مشاركة أعمق للعمل...
Axeptio
axept.io
بناء تجربة موافقة إيجابية. يتوافق ذلك مع لوائح خصوصية البيانات، ويوفر خيارات حقيقية لمستخدميك، الخيار الذي يخلق تفضيلًا لعلامتك التجارية.
Cookie Information
cookieinformation.com
منصة إدارة الموافقة رقم 1 للمسوقين. بيانات التسويق ضرورية لعملك. ولكن كذلك هو الامتثال. يسهّل CMP الخاص بمعلومات ملفات تعريف الارتباط جمع موافقة المستخدم الصالحة على موقع الويب الخاص بك. تمكين جمع البيانات الخاصة بك مع ضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics هي منصة رائدة لإدارة الموافقة (CMP) تمكن الشركات من الحصول على موافقة مستخدميها وإدارتها وتوثيقها
Cookiebot
cookiebot.com
منصة إدارة الموافقة على Cookiebot (CMP) من Usercentrics هي SaaS الخاصة بنا والتي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل للشركات الصغيرة والمؤسسات.