Templatic

Templatic

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الموقع الإلكتروني: templatic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Templatic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Templatic أكثر من 90 سمة WordPress متميزة مصممة لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأدلة والعقارات والأحداث والمدونات. السمات قابلة للتخصيص، وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين، وتأتي مع ميزات مثل التثبيت بنقرة واحدة، ونموذج المحتوى، والتصميم سريع الاستجابة. يوفر Templatic أيضًا مكونات إضافية وخيار عضوية للوصول إلى جميع السمات بسعر مخفض.

الموقع الإلكتروني: templatic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Templatic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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