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تقدم Templatic أكثر من 90 سمة WordPress متميزة مصممة لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأدلة والعقارات والأحداث والمدونات. السمات قابلة للتخصيص، وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين، وتأتي مع ميزات مثل التثبيت بنقرة واحدة، ونموذج المحتوى، والتصميم سريع الاستجابة. يوفر Templatic أيضًا مكونات إضافية وخيار عضوية للوصول إلى جميع السمات بسعر مخفض.

الموقع الإلكتروني: templatic.com

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