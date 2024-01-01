يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Template Sell على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Template Sell هو سوق عبر الإنترنت لموضوعات WordPress/المكونات الإضافية وقوالب HTML. يمكن للمطورين من جميع أنحاء العالم بيع منتجاتهم من خلال هذه المنصة.

الموقع الإلكتروني: templatesell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Template Sell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.