بدائل - Template.net

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate (المعروف سابقًا باسم Crello) عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي حيث يمكن لأي شخص إنشاء مشاريع جذابة لأي صناعة أو مناسبة بسرعة - مهارات التصميم اختيارية. ابدأ بالاختيار من بين أكثر من 150 ألف قالب مصمم بشكل احترافي تم تنسيقه مسبقًا وقابل للتخصيص. قم بتحرير خلفيات الصور وتغيير حجمها وإزالتها ...