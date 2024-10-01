بدائل - Telmetrics

Ringba

ringba.com

Ringba هي منصة رائدة في الصناعة لتتبع وتحليل المكالمات الواردة للشركات ومراكز الاتصال والمسوقين المحترفين للدفع لكل مكالمة. احصل على عائد استثمار أكبر من أي منصة أخرى من خلال توجيه المكالمات في الوقت الفعلي من Ringba وشجرة الرنين للمكالمات والتحليلات الرائدة في الصناعة. كل ذلك بدون عقود أو حد أدنى أ...