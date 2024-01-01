Telmai

Telmai

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الموقع الإلكتروني: telm.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telmai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأكد من الدقة عبر خط البيانات الكامل الخاص بك. يمنع Telmai البيانات السيئة من الوقوف في طريق اتخاذ القرارات الجيدة

الموقع الإلكتروني: telm.ai

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