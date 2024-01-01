Telivy

Telivy

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الموقع الإلكتروني: telivy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telivy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ارفع مستوى عمليات تدقيق الأمن السيبراني لديك. استمتع بتجربة أداة التدقيق الأكثر شمولاً وتنوعًا في الصناعة، والتي يمكن نشرها بسلاسة باستخدام برنامج نصي واحد.

الموقع الإلكتروني: telivy.com

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