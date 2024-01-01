بدائل - TeliportMe
SketchUp
sketchup.com
SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع ...
Shapespark
shapespark.com
تحويل النماذج المعمارية ثلاثية الأبعاد إلى إرشادات تفاعلية على الويب. شاركها عبر الروابط وقم بتضمينها على مواقع الويب.
Panoraven
panoraven.com
قائد صانعي الجولات الافتراضية 360 درجة. نحن نقدم مشغلًا أنيقًا وسهل الاستخدام بزاوية 360 درجة يناسب جميع الشاشات، وينشئ جولات افتراضية بزاوية 360 درجة عالية الجودة، وهو مصمم للأداء والاستخدام الشاق.
Panoroo
panoroo.com
برنامج جولة افتراضية بقيمة 8 دولارات شهريًا بقيمة 360 دولارًا يتيح لك إنشاء جولات تفاعلية ثلاثية الأبعاد في دقائق معدودة. رسوم التجربة لمدة 14 يومًا.
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، وتستخدمها المؤسسات في كل الصناعات لتقديم المحتوى من خلال لوحة تحكم الرسائل القصيرة وأدوات تطوير الويب على الأجهزة المحمولة.
theViewer
theviewer.co
TheViewer عبارة عن منصة عالمية عبر الإنترنت تسمح للجميع بتحميل المحتوى 360 الخاص بهم وإنشاء شيء نحب أن نطلق عليه جولة VR. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، وبدون أي معرفة حول الواقع الافتراضي، يمكنك إنشاء تجربة VR جميلة في أقل من 20 دقيقة. منصتنا متوافقة مع: iOS، وAndroid، وDaydream، وGearVR، وOculus ...
Prismm
prismm.com
Prismm (المعروفة سابقًا باسم Allseated) هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التصميم المكاني، حيث تعمل على تطوير كيفية تواصل المؤسسات والأشخاص والتعاون والتعامل عبر البيئات والتجارب الافتراضية لفتح الإمكانيات اللانهائية للمساحات. تتيح Prismm للعملاء إمكانية تخطيط المساحات وتصميمها وتصورها بالتعاو...
Lapentor
lapentor.com
Lapentor هو برنامج جولة افتراضية قائم على السحابة يساعد المصورين البانوراميين على إنشاء جولة افتراضية جميلة وجذابة، مع الكثير من المكونات الإضافية والموضوعات، يتيح لك Lapentor تخصيص جولتك ونشرها واستضافتها حتى ضمن النطاق الخاص بك. اعرض محتواك بزاوية 360 درجة بطريقة سريعة وسهلة
WeboBook
webobook.com
جولات افتراضية بزاوية 360 درجة مع واقع افتراضي غامر. منشئ سريع للجولات الافتراضية للعقارات أو الفنادق أو المتاحف أو مجرد مكان. مشغل VR مع انتقالات ورسوم متحركة سلسة. يوفر WebBook واجهة برمجة تطبيقات ويب قوية ومجانية يمكنك من خلالها دمج إنشاء وتصور الجولات الافتراضية مباشرة في موقعك. يمكنك تجربة Webo...
Threesixty.tours
threesixty.tours
تساعد Threesixty.tours الشركات على عرض ممتلكاتها من خلال الجولات الافتراضية مما يسمح للأشخاص بالتميز وزيادة إيراداتهم وعدد العملاء المحتملين. قم بإنشاء جولات افتراضية بسهولة في غضون دقائق قليلة، وأضف شعار علامتك التجارية وشاركها مع أي شخص! نحن نقدم خدماتنا للمصورين ووكلاء العقارات والمدارس والجامعات...
SeekBeak
seekbeak.com
يتيح لك SeekBeak إنشاء صور بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة وجولات افتراضية باستخدام جهازك المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب. قم بتضمين مجموعة واسعة من المحتوى في صورك، وتتبع النجاح من خلال التحليلات المتعمقة، والتعاون مع أعضاء الفريق وغير ذلك الكثير، كل ذلك دون مغادرة متصفح الويب الخاص بك. معرفة المزي...
Scenics App
scenics.app
تعمل المناظر الطبيعية على إزالة التعقيد من عملية إنشاء جولات افتراضية: يقوم منشئ المحتوى بتحميل صورة بانورامية من كاميرته بزاوية 360 درجة وتحويلها إلى جولة افتراضية تفاعلية باستخدام محرر السحب والإسقاط المدمج. جميع الأدوات موجودة بالفعل: تنسيقات الوسائط المختلفة، مثل روابط الويب ونقاط الاتصال والأوص...
GoThru
gothru.co
GoThru عبارة عن منصة تم تطويرها لتقديم أدوات متعددة للمصورين الموثوقين في Google وبشكل ضمني لعملائهم. GoThru Moderator هو الوسيط الوحيد خارج Google الذي يوفر التكنولوجيا اللازمة لإنشاء كوكبة من الصور البانورامية ونشرها مباشرة على خرائط Google وتطبيق التجوّل الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم GoThru ا...
Panoee
panoee.com
أفضل برنامج جولات افتراضية مجاني لنشر جولات افتراضية تفاعلية وعالية الجودة وجميلة بزاوية 360 درجة في دقائق.
Real Tour Vision
realtourvision.com
تم إنشاء نظام الجولات الافتراضية Fusion من RTV للمصورين المحترفين الذين يتطلعون إلى تقديم أفضل منتج نهائي لوكيل عقارات أو صاحب عمل محلي. يقوم Fusion بإنشاء جولات افتراضية جميلة ومواقع عقارية. يستطيع المستخدمون تحميل فيديو عالي الدقة بدقة 1080، وصور ثابتة، وصور بانورامية 360، ومقاطع فيديو 360، وتضمين...
VeeSpaces
veespaces.com
أصبح عرض أدوات المعرض أمرًا سهلاً! هل نعرض في المعارض التجارية الحية؟ جرب مجموعة المعارض الرقمية VeeSpaces. قم بإنشاء شارات برموز QR مخصصة لتبادل المعلومات. احصل على تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط العملاء المحتملين وعمليات التكامل. قم بإنشاء عروض تقديمية للمنتجات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وال...