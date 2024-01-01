بدائل - TeleRetro
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Focusmate
focusmate.com
يساعدك العمل الجماعي الافتراضي Focusmate على إنجاز المهام. إنشاء حساب مجاني اليوم.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Read
read.ai
جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Notiv
notiv.com
Notiv عبارة عن أداة تدوين ملاحظات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من تسجيل اجتماعاتك ونسخها وتلخيصها لإنشاء جداول الأعمال على جميع منصات مؤتمرات الويب مثل Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.
Dive
letsdive.io
اجتماعاتك على الطيار الآلي مع الذكاء الاصطناعي. استعد لإنجاز الاجتماعات باستخدام مساعد Dive’s AI: أصبحت الملاحظات التلقائية والملخصات السلسة وعناصر العمل سهلة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Parabol
parabol.co
Parabol هو البرنامج المساعد للاجتماعات Agile الذي يساعد الفرق على التواصل والتفكير والتقدم من خلال إعداد أقل للاجتماعات مقدمًا.
Loopin
loopinhq.com
اجتمع مع مساعد الإنتاجية الخاص بك. يقوم Loopin بتحويل التقويم الخاص بك إلى مساحة عمل تعاونية. اجعل اجتماعاتك قابلة للتنفيذ، وقم بتشغيل تحديثات الحالة تلقائيًا، وخطط لأيام عمل منتجة.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
البرنامج الذي يمكّن مجلس الإدارة الخاص بك، من اسم تثق به. تساعد Nasdaq Boardvantage المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عمليات التعاون وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوابة مجلس الإدارة لدينا تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على أمناء الشركات والإداريين إدا...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox هو برنامج للمشاركة والأداء يتيح لك تعزيز المشاركة والاحتفاظ من خلال تدريب المديرين باستخدام رؤى التعليقات وأدوات الأداء.