Telavox

Telavox

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الموقع الإلكتروني: telavox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telavox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Telavox هي شركة تكنولوجيا أوروبية في صناعة الاتصالات تقدم منصة اتصالات رائدة عالميًا مع حلول للاتصالات الهاتفية الذكية والفعالة والمقسمات الهاتفية الخاصة والدردشة وغير ذلك الكثير. تأسست شركة Telavox في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في مالمو بالسويد، ويعمل بها حاليًا أكثر من 360 موظفًا. تضم منصة Telavox أكثر من 300000 مقعد عمل مع 60 ألف عميل، وتعمل في 9 مقاطعات.
الفئات:
Business
منصات UCaaS

الموقع الإلكتروني: telavox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Telavox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

GoTo

GoTo

goto.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Ring4

Ring4

ring4.com

Webex

Webex

webex.com

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BECU

BECU

becu.org

BECU Business

BECU Business

becu.org

XT.COM

XT.COM

xt.com

Safe-mail.net

Safe-mail.net

safe-mail.net

Missive

Missive

missiveapp.com

BiPTT

BiPTT

biptt.com.br

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

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