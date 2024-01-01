Telavox هي شركة تكنولوجيا أوروبية في صناعة الاتصالات تقدم منصة اتصالات رائدة عالميًا مع حلول للاتصالات الهاتفية الذكية والفعالة والمقسمات الهاتفية الخاصة والدردشة وغير ذلك الكثير. تأسست شركة Telavox في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في مالمو بالسويد، ويعمل بها حاليًا أكثر من 360 موظفًا. تضم منصة Telavox أكثر من 300000 مقعد عمل مع 60 ألف عميل، وتعمل في 9 مقاطعات.

الموقع الإلكتروني: telavox.com

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