Tehran Times

Tehran Times

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يغطي الأخبار حول التحديثات السياسية في إيران وأكثر من ذلك. مقالات عن المجتمع، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والدولية، والوسائط المتعددة، وأكثر من ذلك.

الموقع الإلكتروني: tehrantimes.com

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