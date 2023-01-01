بدائل - Teamwork
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Height
height.app
إدارة المشاريع لفرق البرمجيات. تعاون بشكل أسرع في المهام والدردشة وسير العمل المرن. السباقات السريعة، والمعالم الرئيسية، والإصدارات، والأولويات، والإبلاغ عن الأخطاء، وخريطة الطريق، وسجل التغيير والمزيد.
LiveVox
livevox.com
حول LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) عبارة عن منصة CCaaS سحابية مثبتة تساعد قادة الأعمال على إعادة تعريف مشاركة العملاء وتحويل أداء مركز الاتصال الخاص بهم. يستخدم صناع القرار LiveVox لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إنتاجية الوكلاء، وتمكين مديريهم، وتعزيز قدرات تنسيق النظام لديهم. يمكن دمج وتكوين كل ما هو...
Coretal
coretal.co
مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر...