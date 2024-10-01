بدائل - TeamSupport
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذل...
Zoho Desk
zoho.com
يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل،...
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة...
tawk.to
tawk.to
tawk.to هو تطبيق مجاني للدردشة المباشرة يتيح لك مراقبة الزوار والدردشة معهم على موقع الويب الخاص بك أو من صفحة مجانية قابلة للتخصيص. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الوكلاء وإضافتهم إلى عدد غير محدود من المواقع حتى يتمكنوا من التواصل مع زوار موقعك دون أي قيود. يتم الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك إ...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في...
Gorgias
gorgias.com
تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحد...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها ...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشا...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Atera
atera.com
تتيح منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Atera لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) تحقيق التميز التشغيلي عبر مؤسستهم، على أي نطاق. قم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بأكملها — بدءًا من المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) ومكتب المساعدة وإصدار الت...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان ولن يتوقف الهاتف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على العثور على هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير...
LiveChat
livechat.com
LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من ...
Chative
chative.io
Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - ق...
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...