بدائل - TeamSupport

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...

Intercom

Intercom

intercom.com

يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...

Podium

Podium

podium.com

Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذل...

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

يمكن أن يساعد Zoho Desk الشركات في إدارة اتصالات العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية القصيرة والوسائط الاجتماعية والمزيد. كما يساعدك أيضًا على تعيين المكالمات إلى الوكلاء لديك استنادًا إلى قسمهم أو فريقهم، وتوجيه المكالمات تلقائيًا إلى الوكلاء الذين يعرفهم العميل،...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...

Brevo

Brevo

brevo.com

في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة...

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to هو تطبيق مجاني للدردشة المباشرة يتيح لك مراقبة الزوار والدردشة معهم على موقع الويب الخاص بك أو من صفحة مجانية قابلة للتخصيص. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الوكلاء وإضافتهم إلى عدد غير محدود من المواقع حتى يتمكنوا من التواصل مع زوار موقعك دون أي قيود. يتم الاحتفاظ بسجل الدردشة الخاص بك إ...

CallRail

CallRail

callrail.com

تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في...

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

تعد Gorgias منصة خدمة عملاء فريدة من نوعها مصممة خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء سهلة في كل مرحلة من مراحل النمو. باستخدام إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتطورة، أحدث Gorgias ثورة في كيفية قيام المتاجر عبر الإنترنت بتبسيط رحلة العميل من خلال دعم القنوات الشاملة والدردشة ووحد...

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها ...

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...

Five9

Five9

five9.com

توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشا...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...

Atera

Atera

atera.com

تتيح منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Atera لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) تحقيق التميز التشغيلي عبر مؤسستهم، على أي نطاق. قم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بأكملها — بدءًا من المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) ومكتب المساعدة وإصدار الت...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...

Zammad

Zammad

zammad.com

ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان ولن يتوقف الهاتف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على العثور على هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير...

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat عبارة عن منصة كاملة لخدمة العملاء تتمتع بإمكانات الدردشة عبر الإنترنت وتحليلات الويب. لقد تم تصميمه خصيصًا لتقديم خدمة عملاء مذهلة ومبيعات الوقود. يتم استخدام منصة خدمة العملاء الشاملة هذه من قبل أكثر من 38000 عميل في 150 دولة. إنه يتميز بتصميمه البسيط والبديهي، مما يجعل من السهل على كل من ...

Chative

Chative

chative.io

Chative.IO عبارة عن منصة مراسلة متعددة القنوات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نمكن الشركات من البيع مباشرة عبر القنوات الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لماذا يجب عليك استخدام Chative.IO؟ - لدى Chative حل خدمة عملاء متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع أي عمل، ويعمل من خلال نقرات! - ق...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

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