عزز إنتاجية فريقك باستخدام Teamplate، وهو الحل الشامل للتعاون الفعال. يدمج Teamplate الميزات الأساسية مثل الدردشة ومكالمات الفيديو/المؤتمرات واللوحة والتقويم وغرفة البيانات والمساحات في نظام أساسي واحد، مما يبسط سير عملك. يمكنك تقليل التبديل بين التطبيقات وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد باستخدام Teamplate - أداتك القوية ذات الأسعار المعقولة وسهلة الاستخدام لتحقيق التعاون السلس. الميزات الرئيسية: تقوم CHAT Teamplate بتحويل وظيفة الدردشة إلى أداة تكامل فريدة من نوعها. يسمح لك بتحويل الرسائل إلى مهام أو أحداث أو ملاحظات بنقرة واحدة فقط. تعمل هذه الميزة على تبسيط سير عملك بشكل كبير وتساعدك على تتبع المعلومات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. BOARD بالإضافة إلى المهام وقوائم المراجعة، تتضمن اللوحة الخاصة بنا أيضًا ميزات Epics وSprint. تُعد الملاحم الطريقة المثالية لتجميع المهام ذات الصلة معًا، حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة لمشروعك. من ناحية أخرى، تسمح لك سباقات السرعة بتقسيم عملك بشكل مريح إلى أجزاء يمكن التحكم فيها والتركيز على إكمال مهام محددة خلال إطار زمني محدد. تساعد هذه الميزات على تحسين عملك بشكل كبير من خلال توفير بنية واضحة وتسهيل تتبع التقدم وتعديل الخطط حسب الحاجة. المساحة الشخصية في مساحتك الشخصية، لديك لوحتك الخاصة، والتقويم، وغرفة البيانات. مما يسمح لك بإنشاء وتنظيم عملك بالطريقة التي تريدها. إنها طريقة بسيطة وبديهية لإدارة عملك وتتبع مهامك. غرفة البيانات من خلال غرفة البيانات لدينا، يمكنك أنت وفريقك الوصول إلى ملفاتك من أي مكان وفي أي وقت وباستخدام أي جهاز. استفد من مساحة العمل المنظمة بعناية واستمتع بالتعاون السلس حيث يقوم فريقك بمشاركة المستندات المهمة وتحريرها والوصول إليها بكفاءة. الفوائد: مركز التعاون الموحد: مركزية اتصالات فريقك ومهامه في بيئة واحدة متكاملة، مما يعزز الوحدة والكفاءة التشغيلية. سير العمل المبسط: تخلص من تعقيد استخدام تطبيقات متعددة. يقدم Teamplate حلاً متماسكًا، مما يسمح بالتركيز المتواصل والإنتاجية المتزايدة.

الموقع الإلكتروني: teamplate.io

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