بدائل - Teamflow

Sococo

sococo.com

Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.