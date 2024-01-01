TeamAssurance

TeamAssurance

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الموقع الإلكتروني: teamassurance.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeamAssurance على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TeamAssurance عبارة عن منصة سحابية لربط خطك الأعلى مع خطك الأمامي في الوقت الفعلي، مما يتضمن دورة حميدة من التحسين والتعلم. تربط منصتنا المتكاملة بشكل مباشر بين العمليات الثلاث الأكثر أهمية لديك: إدارة الإستراتيجية | إدارة المشاريع | الإدارة اليومية
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: teamassurance.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeamAssurance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Coda

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Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

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ConectoHub

conectohub.com

Function Point

Function Point

functionpoint.com

TimeLog

TimeLog

timelog.com

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Adm Cloud

Adm Cloud

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