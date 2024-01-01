بدائل - Team O'clock

UpdateAI

update.ai

UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...