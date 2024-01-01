Teachable Machine هي أداة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب لإنشاء نماذج التعلم الآلي دون الحاجة إلى الخبرة أو البرمجة. ويمكن استخدامه للتعرف على الصور والأصوات والأوضاع، من خلال جمع الأمثلة وتجميعها في فئات تريد أن يتعلمها الكمبيوتر. يعد تدريب النموذج سريعًا، ويمكنك اختباره على الفور لمعرفة ما إذا كان يمكنه تصنيف الأمثلة الجديدة بشكل صحيح. يمكن تصدير النماذج لاستخدامها في المواقع والتطبيقات والمزيد، ويمكنك اختيار استخدامها بالكامل على الجهاز دون مغادرة أي بيانات لكاميرا الويب أو الميكروفون لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتوافق Teachable Machine مع TensorFlow وML5.js وp5.js وCoral وFramer وnode.js وGlitch وArduino، ويمكنك استخدام الملفات أو التقاط الأمثلة مباشرة. تتوفر البرامج التعليمية لمساعدة المستخدمين على البدء، وهناك الكثير من المشاريع التي تم إنشاؤها باستخدام Teachable Machine، مثل تجربة DIY التي تربط Arduino وTeachable Machine، وجهاز اتصال مساعد، ووحدة تحكم في الألعاب باستخدام كاميرا ويب وقطعة من الورق وآلة مادية يمكنك تعليمها كيفية التعرف على الأشياء وفرزها بسرعة. ويمكن استخدامه أيضًا لإنشاء وحدة تحكم لألعاب الفيديو. إنها أداة قوية لإنشاء نماذج التعلم الآلي مع مجموعة واسعة من التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: teachablemachine.withgoogle.com

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