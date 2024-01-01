Teachable Machine

Teachable Machine

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: teachablemachine.withgoogle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teachable Machine على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Teachable Machine هي أداة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب لإنشاء نماذج التعلم الآلي دون الحاجة إلى الخبرة أو البرمجة. ويمكن استخدامه للتعرف على الصور والأصوات والأوضاع، من خلال جمع الأمثلة وتجميعها في فئات تريد أن يتعلمها الكمبيوتر. يعد تدريب النموذج سريعًا، ويمكنك اختباره على الفور لمعرفة ما إذا كان يمكنه تصنيف الأمثلة الجديدة بشكل صحيح. يمكن تصدير النماذج لاستخدامها في المواقع والتطبيقات والمزيد، ويمكنك اختيار استخدامها بالكامل على الجهاز دون مغادرة أي بيانات لكاميرا الويب أو الميكروفون لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتوافق Teachable Machine مع TensorFlow وML5.js وp5.js وCoral وFramer وnode.js وGlitch وArduino، ويمكنك استخدام الملفات أو التقاط الأمثلة مباشرة. تتوفر البرامج التعليمية لمساعدة المستخدمين على البدء، وهناك الكثير من المشاريع التي تم إنشاؤها باستخدام Teachable Machine، مثل تجربة DIY التي تربط Arduino وTeachable Machine، وجهاز اتصال مساعد، ووحدة تحكم في الألعاب باستخدام كاميرا ويب وقطعة من الورق وآلة مادية يمكنك تعليمها كيفية التعرف على الأشياء وفرزها بسرعة. ويمكن استخدامه أيضًا لإنشاء وحدة تحكم لألعاب الفيديو. إنها أداة قوية لإنشاء نماذج التعلم الآلي مع مجموعة واسعة من التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: teachablemachine.withgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Teachable Machine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Comet

Comet

comet.com

Cerebrium

Cerebrium

cerebrium.ai

Squircley

Squircley

squircley.app

Free Frontend

Free Frontend

freefrontend.com

DigitSquare

DigitSquare

digit7.ai

MosaicML

MosaicML

mosaicml.com

Hopsworks

Hopsworks

hopsworks.ai

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Dropbox Fax

Dropbox Fax

sign.dropbox.com

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

M47.AI

M47.AI

m47.ai

AnkiWeb

AnkiWeb

ankiweb.net

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية