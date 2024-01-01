Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tandfonline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Taylor & Francis Online على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Taylor & Francis Online منصة رقمية شاملة للبحث الأكاديمي والمنشورات العلمية. يتم تشغيله من قبل مجموعة تايلور وفرانسيس، الناشر الدولي الرائد للمجلات الأكاديمية والكتب والموارد عبر الإنترنت. يُعد موقع Taylor & Francis Online موردًا حيويًا للوصول إلى الأبحاث العلمية ونشرها، ودعم المجتمع الأكاديمي بأدوات قوية ومستودع واسع من المعرفة.

الموقع الإلكتروني: tandfonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taylor & Francis Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DeepDyve

DeepDyve

deepdyve.com

Sage

Sage

sagepub.com

Wiley Online Library

Wiley Online Library

onlinelibrary.wiley.com

JSTOR

JSTOR

jstor.org

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

IntechOpen

IntechOpen

intechopen.com

Heartland

Heartland

heartland.us

ScienceDirect

ScienceDirect

sciencedirect.com

CNKI

CNKI

cnki.net

Peachjar

Peachjar

peachjar.com

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Kotar

Kotar

kotar.cet.ac.il

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية