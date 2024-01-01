بدائل - TaxBasket

inDinero

indinero.com

inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...