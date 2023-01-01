WebCatalog
TataPlay

TataPlay

tataplay.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TataPlay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Tata Play (المعروفة سابقًا باسم Tata Sky) أكثر من 600 قناة من خلال خدمة DTH الخاصة بها. مع أكثر من 17 مليون اتصال، تعد Tata Play (المعروفة سابقًا باسم Tata Sky) المزود المفضل لخدمة اتصال DTH في الهند. اختر حزم وخطط وقنوات DTH

الموقع الإلكتروني: tataplay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TataPlay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Airtel

Airtel

airtel.in

WePay

WePay

wepay.com

redBus

redBus

redbus.com

Jio

Jio

jio.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Via.com

Via.com

via.com

Ola Cabs

Ola Cabs

olacabs.com

Babylon Health

Babylon Health

babylonhealth.com

Sky Sport Now

Sky Sport Now

skysportnow.co.nz

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

Choice

Choice

choiceindia.com

Loot

Loot

loot.co.za

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية