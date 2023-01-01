تقدم Tata Play (المعروفة سابقًا باسم Tata Sky) أكثر من 600 قناة من خلال خدمة DTH الخاصة بها. مع أكثر من 17 مليون اتصال، تعد Tata Play (المعروفة سابقًا باسم Tata Sky) المزود المفضل لخدمة اتصال DTH في الهند. اختر حزم وخطط وقنوات DTH

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