Tasnim News Agency

Tasnim News Agency

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الموقع الإلكتروني: tasnimnews.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تغطي وكالة تسنيم للأنباء آخر الأخبار من إيران والعالم في مجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والصحوة الإسلامية والترفيه.

الموقع الإلكتروني: tasnimnews.com

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