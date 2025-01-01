بدائل - TaskTag

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

Albiware

Albiware

albiware.com

تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.

Revizto

Revizto

revizto.com

ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.

RDash

RDash

rdash.io

تطبيق R-Dash هو منصة لإدارة البناء تسهل سير العمل التلقائي للمطورين والمقاولين واستوديوهات التصميم في مشاريع البناء.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead هو برنامج لإدارة المشاريع يسهل التخطيط، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، مع أدوات لتنظيم الوثائق والمواعيد.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix هو تطبيق لإدارة البناء يساعد الشركات على إدارة المشاريع بكفاءة، مع توفير أدوات لجدولة الميزانيات وتقييم المخاطر وتعزيز التعاون بين الفرق.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild هو تطبيق سحابي يساعد في جدولة وتخطيط مشاريع البناء بفعالية من خلال ربط الجداول الزمنية المختلفة لتعزيز سير العمل وتحقيق المشاريع في الوقت المحدد.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم، تتبع، والتعاون في كافة تفاصيل المشروع بكفاءة.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute هو تطبيق لإدارة الأعمال يشمل إدارة المهام، فواتير، تقديرات، وتكامل مع مزودي المحاسبة، مما يسهل على الحرفيين إدارة أعمالهم بكفاءة.

Kojo

Kojo

usekojo.com

تطبيق كوجو هو منصة لشراء المواد تُسهّل عملية الشراء للمقاولين، تربط بين فرق العمل والمخازن والموردين، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.

Materio

Materio

materio.co

تطبيق Materio simplifies projects من خلال أتمتة سير العمل لشركات التصميم. يقدم نطاق عمل تفاعلي ويوفر التكاليف والوقت.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

تطبيق LetsBuild لإدارة مشاريع البناء يوفر رؤية لحظية للمعلومات الهامة، ويساعد في تخطيط المشروع، إدارة سير العمل، وضمان الجودة.

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