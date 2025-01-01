بدائل - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
Houzz Pro
houzz.com
تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
Dashpivot
sitemate.com
تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
VisiLean
visilean.com
VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
Albiware
albiware.com
تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.
Revizto
revizto.com
ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.
WorkMax
workmax.com
تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.
RDash
rdash.io
تطبيق R-Dash هو منصة لإدارة البناء تسهل سير العمل التلقائي للمطورين والمقاولين واستوديوهات التصميم في مشاريع البناء.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead هو برنامج لإدارة المشاريع يسهل التخطيط، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، مع أدوات لتنظيم الوثائق والمواعيد.
Higharc
higharc.com
تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
Corfix
corfix.com
Corfix هو تطبيق لإدارة البناء يساعد الشركات على إدارة المشاريع بكفاءة، مع توفير أدوات لجدولة الميزانيات وتقييم المخاطر وتعزيز التعاون بين الفرق.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild هو تطبيق سحابي يساعد في جدولة وتخطيط مشاريع البناء بفعالية من خلال ربط الجداول الزمنية المختلفة لتعزيز سير العمل وتحقيق المشاريع في الوقت المحدد.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم، تتبع، والتعاون في كافة تفاصيل المشروع بكفاءة.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute هو تطبيق لإدارة الأعمال يشمل إدارة المهام، فواتير، تقديرات، وتكامل مع مزودي المحاسبة، مما يسهل على الحرفيين إدارة أعمالهم بكفاءة.
Kojo
usekojo.com
تطبيق كوجو هو منصة لشراء المواد تُسهّل عملية الشراء للمقاولين، تربط بين فرق العمل والمخازن والموردين، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
Materio
materio.co
تطبيق Materio simplifies projects من خلال أتمتة سير العمل لشركات التصميم. يقدم نطاق عمل تفاعلي ويوفر التكاليف والوقت.
LetsBuild
letsbuild.com
تطبيق LetsBuild لإدارة مشاريع البناء يوفر رؤية لحظية للمعلومات الهامة، ويساعد في تخطيط المشروع، إدارة سير العمل، وضمان الجودة.
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