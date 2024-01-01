يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من taskblitz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Taskblitz هو الحل الوحيد لإنجاز عملك بشكل تعاوني - بما في ذلك إدارة المشروع والدردشة وتتبع الوقت وإعداد الفواتير.

الموقع الإلكتروني: taskblitz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ taskblitz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.