taskblitz

taskblitz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: taskblitz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من taskblitz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Taskblitz هو الحل الوحيد لإنجاز عملك بشكل تعاوني - بما في ذلك إدارة المشروع والدردشة وتتبع الوقت وإعداد الفواتير.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: taskblitz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ taskblitz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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