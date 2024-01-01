Task & Purpose

Task & Purpose

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الموقع الإلكتروني: taskandpurpose.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Task & Purpose على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست في عام 2014، المهمة والغرض، بهدف إعلام الأعضاء العسكريين العاملين والمحاربين القدامى وعائلاتهم وإشراكهم وترفيههم والدفاع عنهم. اطلع على أحدث الأخبار والاتجاهات والنصائح والمراجعات والمزيد في المهمة والغرض.

الموقع الإلكتروني: taskandpurpose.com

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