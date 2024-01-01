arot Bot عبارة عن منصة رقمية تهدف إلى مساعدة المستخدمين في كشف وفهم الرمزية والمعاني داخل بطاقات التارو الفردية ومجموعاتها. تعمل الأداة بمثابة رفيق داعم لعشاق التاروت، حيث تقدم رؤى وتفسيرات مخصصة وفقًا لعمليات سحب البطاقات والاستعلامات الفريدة. يمكن أن يكون مفيدًا سواء كان ذلك يتعلق بأمور النمو الشخصي أو العمل أو الحب، مما يوفر إرشادات قيمة حول جوانب مختلفة من الحياة. يشارك المستخدمون بطاقات التارو التي رسموها في قراءة حديثة جنبًا إلى جنب مع السؤال الذي كان يدور في ذهنهم في ذلك الوقت. يوفر Tarot Bot بعد ذلك تفسيرًا شخصيًا للبطاقات، مما يعزز دقة تفسيرات القارئ مع تعزيز الاتصال البديهي مع التارو. كما تشجع المنصة المستخدمين على التفكير في معاني البطاقة وأفكارها، مع التركيز على التناغم مع حالتهم وتمييزهم. تم تصميم التفسيرات لتقديم التوجيه وتعزيز الثقة في حدس المستخدم وحكمه. على الرغم من كونه أداة رقمية، إلا أن Tarot Bot يؤكد على أهمية الفهم الشخصي والتفكير والحدس في التعامل مع قراءات التاروت. البرنامج متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدم إرشادات عند الطلب وفقًا لراحة كل مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يتم حجب خصوصية المستخدم كأولوية، مما يضمن الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والقراءات المدخلة وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة.

الموقع الإلكتروني: tarotbot.in

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