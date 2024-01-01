Targum Video

Targum Video

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الموقع الإلكتروني: targum.video

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Targum Video على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Targum Video هي خدمة ترجمة فيديو فائقة السرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح للمستخدمين ترجمة مقاطع الفيديو بسهولة إلى لغات متعددة في غضون ثوانٍ. يتضمن استخدام الخدمة تحميل ملف فيديو أو توفير رابط للفيديو. وبعد ذلك، تكتشف الخدمة تلقائيًا اللغة، وتسجل الفيديو وتترجمه، وتوفر مضيفًا للمستخدم. تتميز الخدمة أيضًا بمقاطع فيديو رائجة على صفحتها الرئيسية وتوفر منصة لمشاركة مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاشتراك للوصول إلى الإصدار التجريبي للوصول إلى المزيد من الميزات. Targum Video هي أداة موثوقة وفعالة لترجمة مقاطع الفيديو بسرعة ودقة.

الموقع الإلكتروني: targum.video

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Targum Video. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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