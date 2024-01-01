بدائل - Tamara

Paythen

paythen.co

تجعل Paythen تقديم خطط دفع واشتراكات سهلة وغير ذلك الكثير أمرًا سهلاً، بينما تقلل عمليات التشغيل الآلي المضمنة من انشغال العمل بالنسبة لك. لا حاجة إلى كود أو معرفة فنية. ما عليك سوى توصيل حساب Stripe الخاص بك والبدء في أقل من دقيقة.