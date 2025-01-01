بدائل - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
مايكروسوفت فيزيو أداة لإنشاء المخططات الانسيابية، والرسوم البيانية التنظيمية، ومخططات الشبكة، مع قوالب وأشكال قابلة للتخصيص.
Lucid
lucid.co
تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق موحد لإنشاء الرسوم البيانية، والتعاون، ورؤية البيانات، يوفر أدوات وقوالب لتسهيل إنشاء وتوصيل الأفكار بشكل مرئي.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
People.ai
people.ai
People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.
Chartloop
chartloop.com
تقدم تطبيق Chartloop معلومات تنظيمية رئيسية للفرق لدعم استراتيجيات المبيعات والتوظيف والأعمال، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مخططات تنظيمية.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
GlassFrog
glassfrog.com
تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon هو منصة تخطيط تنظيمي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات وفهم الهياكل التنظيمية.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.
Names & Faces
namesandfaces.com
تطبيق Names & Faces يسهل تحويل بيانات الموظفين إلى دليل مصور ومخطط تنظيمي، مما يساعد الجميع على التعرف على أعضاء الفريق وفهم أدوارهم.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
The Org
theorg.com
تطبيق The Org يتيح للمستخدمين إنشاء مخططات تنظيمية عامة، مما يساعد في التعرف على الزملاء واستقطاب المواهب الجديدة وزيادة الظهور.
Organimi
organimi.com
Organimi هو تطبيق سحابي لإنشاء مخططات تنظيمية مخصصة، يدعم استيراد البيانات، الطباعة، والمشاركة، ويدمج مع أدوات أخرى.
TeamOhana
teamohana.com
تطبيق TeamOhana يدير عدد الموظفين في الشركات، يتيح تتبع النفقات، التعاون في خطط التوظيف، والتنبؤ بالاحتياجات بأسلوب موحد ودقيق.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الموظفين وبناء علاقات قوية من خلال دلائل الموظفين والتعرف على الأقران.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic هو تطبيق يوفر أدوات تحليلية لرصد الأداء والتخطيط الاستراتيجي، مما يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وزيادة الكفاءة.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory هو تطبيق دليل موظفين يساعد الشركات على تحسين كفاءة أماكن العمل الرقمية من خلال تسهيل البحث والتواصل بين الموظفين.
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