بدائل - TallyFox

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

مايكروسوفت فيزيو أداة لإنشاء المخططات الانسيابية، والرسوم البيانية التنظيمية، ومخططات الشبكة، مع قوالب وأشكال قابلة للتخصيص.

Lucid

Lucid

lucid.co

تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw هو تطبيق موحد لإنشاء الرسوم البيانية، والتعاون، ورؤية البيانات، يوفر أدوات وقوالب لتسهيل إنشاء وتوصيل الأفكار بشكل مرئي.

Creately

Creately

creately.com

Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

تقدم تطبيق Chartloop معلومات تنظيمية رئيسية للفرق لدعم استراتيجيات المبيعات والتوظيف والأعمال، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مخططات تنظيمية.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon هو منصة تخطيط تنظيمي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات وفهم الهياكل التنظيمية.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

تطبيق Names & Faces يسهل تحويل بيانات الموظفين إلى دليل مصور ومخطط تنظيمي، مما يساعد الجميع على التعرف على أعضاء الفريق وفهم أدوارهم.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

The Org

The Org

theorg.com

تطبيق The Org يتيح للمستخدمين إنشاء مخططات تنظيمية عامة، مما يساعد في التعرف على الزملاء واستقطاب المواهب الجديدة وزيادة الظهور.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi هو تطبيق سحابي لإنشاء مخططات تنظيمية مخصصة، يدعم استيراد البيانات، الطباعة، والمشاركة، ويدمج مع أدوات أخرى.

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

تطبيق TeamOhana يدير عدد الموظفين في الشركات، يتيح تتبع النفقات، التعاون في خطط التوظيف، والتنبؤ بالاحتياجات بأسلوب موحد ودقيق.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الموظفين وبناء علاقات قوية من خلال دلائل الموظفين والتعرف على الأقران.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic هو تطبيق يوفر أدوات تحليلية لرصد الأداء والتخطيط الاستراتيجي، مما يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وزيادة الكفاءة.

OneDirectory

OneDirectory

onedirectory.com

OneDirectory هو تطبيق دليل موظفين يساعد الشركات على تحسين كفاءة أماكن العمل الرقمية من خلال تسهيل البحث والتواصل بين الموظفين.

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