بدائل - talent.io
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 ملي...
Naukiri
naukri.com
تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.
Freelancer
freelancer.com
ابحث عن أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين وقم بتوظيفهم بتكلفة زهيدة. أكبر سوق في العالم بمساحة 50 مترًا. تلقي عروض الأسعار في ثوان. أعلن عن وظيفتك على الانترنت الآن.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخا...
Monster
monster.com
Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون ا...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Job Today
jobtoday.com
Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسي...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خل...
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة ...
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم...
Otta
otta.com
فقط المطابقات المصممة لتفضيلاتك. فقط الشركات الأكثر إثارة وابتكارًا وسرعة الحركة. أوتا يساعدك في العثور على هذه الوظيفة. الشخص الذي يناسبك تمامًا. اكتشف أهم توصياتك في الشركات الناشئة المثيرة الآن.
Dice
dice.com
لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!
InfoJobs
infojobs.net
تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
Talent.com
talent.com
اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.co...
Andela
andela.com
يتضمن مجتمع المواهب لدينا أكثر من 77 ألف برنامج وأكثر من 100 مهارة في أكثر من 60 دولة. نحن نقوم بتوريد المهندسين وتقييمهم ومطابقتهم وتوظيفهم لك.
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
notch
order.notchordering.com
تعمل تقنية Notch على تبسيط عملية طلب الأطعمة والمشروبات بالجملة للمطاعم والموردين من جميع الأحجام. قم بإجراء جميع طلباتك والدردشة والدفع في مكان واحد.
Turing
turing.com
تقوم شركة Turing ببناء ونشر منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات التي تدير البيانات المعقدة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية العالمية، فنحن نحل تحديات أعمال الذكاء البشري ونعمل على زيادة الإنتاجية.