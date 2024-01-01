TakeApp

TakeApp

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الموقع الإلكتروني: take.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TakeApp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء تجارة إلكترونية لتطبيق WhatsApp. تبسيط الطلب عبر الواتساب. تعزيز المبيعات من خلال خدمة عملاء أفضل.

الموقع الإلكتروني: take.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TakeApp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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