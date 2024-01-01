Tailkit

Tailkit

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الموقع الإلكتروني: tailkit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tailkit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتكون Taikit من أكثر من 500 مكون مصمم مسبقًا وهو جميل وسريع الاستجابة ويدعم الوضع المظلم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مقتطفات محددة مسبقًا لـ Vue JS وReact وAlpine وHTML المستقيم.

الموقع الإلكتروني: tailkit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tailkit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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