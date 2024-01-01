قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يتكون Taikit من أكثر من 500 مكون مصمم مسبقًا وهو جميل وسريع الاستجابة ويدعم الوضع المظلم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مقتطفات محددة مسبقًا لـ Vue JS وReact وAlpine وHTML المستقيم.

الموقع الإلكتروني: tailkit.com

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