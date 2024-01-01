تقدم Taia لخدمات الترجمة مزيجًا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمترجمين البشريين ذوي الخبرة لتقديم خدمات ترجمة عالية الجودة. تدعم المنصة مجموعة واسعة من اللغات وتوفر أوقات استجابة سريعة من خلال عملياتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. خدمات الطايع قابلة للتخصيص إلى حد كبير مع مواعيد تسليم قابلة للتعديل مما يسمح للعملاء بإدارة مشاريعهم بشكل أكثر فعالية. تتضمن الميزة الرئيسية خيار ترجمة المحتوى بشكل مستقل باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Taia. يتيح توفير تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركات إمكانية ربط Taia بأنظمتها الخاصة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الترجمة بشكل أكبر. يتمتع المستخدمون أيضًا بالقدرة على إدارة فرقهم وتتبع تقدم المشروع داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تضمن منصة Taia جودة ترجمة عالية من خلال إجراء ضوابط وتوازنات صارمة. لديهم موارد لمساعدة الشخص على فهم عمليتهم وفوائد منتجهم بشكل أفضل. تأتي المنصة بواجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية تقديم المستندات للترجمة بالإضافة إلى التعامل مع المدفوعات. يركز Taia بشكل كبير على دعم العملاء ويحافظ على فريق عالي الاستجابة لمساعدة المستخدمين طوال المشروع.

الموقع الإلكتروني: taia.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taia Translations. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.