بدائل - Tagmate

Commanders Act X

commandersact.com

Commanders Act هي شركة أوروبية تساعد الفرق الرقمية على العمل بكفاءة أكبر من خلال الاستفادة من البيانات بفضل التطبيقات المتنوعة لمنصة بيانات العملاء الخاصة بها. من خلال تحسين إدارة البيانات، يزيد قانون القادة من سرعة تنفيذ الحملات، ويعزز تجربة المستخدم، ويزيد عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى، ويحسن فه...