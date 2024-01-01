أنظمة إدارة محتوى الواقع الافتراضي - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام نظام إدارة محتوى الواقع الافتراضي (CMS) من قبل المؤسسات لجمع وتخزين وتحليل كل محتوى الواقع الافتراضي في موقع مركزي. ومع استمرار تطور الواقع الافتراضي، ستصبح هذه الأدوات ذات أهمية متزايدة للشركات التي تتطلع إلى إدارة وتنظيم كل المحتوى الافتراضي الذي تم إنشاؤه لأغراض الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو وصور بنطاق 360 درجة مباشرةً على هذه الأنظمة الأساسية وتحريرها ضمن الحل، وغالبًا ما يستخدم ذلك وظيفة السحب والإفلات. تسمح هذه الأدوات للشركات بنشر محتوى الواقع الافتراضي الخاص بها مباشرةً من النظام الأساسي. توفر العديد من هذه الحلول أيضًا تقارير وتحليلات، حتى يتمكن المستخدمون من فهم سلوك الجماهير التي تصل إلى هذا المحتوى بشكل أفضل. يمنح هذا البرنامج المستخدمين القدرة على خلق الاتساق بين تجارب الواقع الافتراضي، مما يضمن اتساق هوية العلامة التجارية أو اللوائح الحكومية. لا ينبغي الخلط بين VR CMS وAR CMS، وهو نظام أساسي يسمح للمستخدمين بتحميل محتوى الواقع المعزز وإدارته ونشره.